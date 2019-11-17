Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:32 — REGNUM Согласно докладу о правах человека и предпринимательской деятельности за 2018/19 год, опубликованного Центр по юридическим вопросам и правам человека (LHRC), семь из 10 работников не знают положений трудового законодательства, что не позволяет им защищать свои права.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Центр по юридическим вопросам и правам человека проводил исследование в 15 областях материковой Танзании при участии сотрудников различных компаний и государственных органов.

Основное внимание в докладе уделяется нарушению прав человека в бизнес-сфере. Всего в ходе исследовании приняло участие 2118 человек из 151 района в 15 областях.

Представляя доклад, координатор исследования Центра Джойс Команья заявила, что 87% трудящихся не знают трудового законодательства и не могут их назвать.

Команья добавила, что область, в которых респонденты хуже всего знают законы в трудовой сфере, — это области Мтвара, Мара, Танга, Нджомбе, Сонгве, Дар-эс-Салам и Аруша.