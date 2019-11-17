Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:33 — REGNUM Министр юстиций и конституционных вопросов Танзании Августин Махига заявил, что ходатайство матерей с младенцами об оказании им продовольственной помощи, а также предоставлении им шестимесячного декретного отпуска требует законодательного регулирования.

Махига заявил об этом 15 ноября 2019 года на недельной конференции по проблемам новорожденных детей в Национальной больнице Мухимбили (MNH) в городе Дар-эс-Саламе, отвечая на вопрос члена Исполнительного комитета правящей партии страны Гетруды Монгелы.

«Необходимо увеличить срок декретного отпуска с трех до шести месяцев, из-за этого многие женщины увольняются с работы, чтобы воспитывать своих детей», — отметила Монгела.

Махига сообщил, что в настоящее время на данный запрос нельзя дать определенного ответа, поскольку необходимо пройти ряд правовых процедур, этот вопрос требует консультаций с различными заинтересованными сторонами, в том числе с Министерством здравоохранения, Министерством при администрации президента Танзании по вопросам регионального и местного управления и других учреждений.

«Министр юстиции не может просто встать и сказать «закон принят», это вопрос, который требует консультаций, существует много заинтересованных сторон для понимания проблемы, о которой вы рассказали здесь, я понял вас, я займусь вопросом», — подчеркнул он.