Хьюстон, США, , 02:14 — REGNUM Генеральное консульство России в Хьюстоне (США) планирует получить доступ к гражданину России, раненному американским пограничником. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба дипмиссии на своей странице в Twitter.

«Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас раненный находится в больнице города Гудиер штата Аризона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 14 ноября на границе США и Мексики к востоку от города Люквилля. По данным американской службы Службы пограничного и таможенного контроля в Аризоне, мужчина сделал попытку пересечения границы между США и Мексикой.

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