Сан-Франциско, США, , 02:06 — REGNUM Социальная сеть Twitter устанавливает запрет на политическую рекламу, содержащую упоминания кандидатов и политических партий, разъяснили 15 ноября в администрации сервиса.

К запрещённому содержанию в рекламе будут относиться упоминания избранных или назначенных государственных служащих, выборов, референдумов, избирательных бюллетеней, законодательства, постановления, директив или судебных решений.

«Запрещена реклама, которая содержит ссылки на политический контент, включая призывы к голосованию, финансовой поддержке и агитацию за или против любого из вышеперечисленных видов политического контента», — пояснили в корпорации.

Напомним, в конце октября основатель Twitter Джек Дорси объявил, что с 22 ноября в социальной сети будет запрещена вся политическая реклама. Трёхнедельный срок в администрации сервиса установили затем, чтобы соблюсти период уведомления рекламодателей.

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