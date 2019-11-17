Исламабад, , 10:56 — REGNUM 15 ноября компания рыночных и социологических исследований YouGov, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что премьер-министр Пакистана Имран Хан — один из самых популярных политиков в Соединенном Королевстве.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в исследовании британской компании премьер Пакистана был назван седьмым по популярности и девятым по известности политиком в Великобритании.

Уступив таким «титанам» современной политики, как Барак Обама, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, премьер-министр Пакистана, тем не менее, удостоился самых лестных характеристик.

Британцы, опрошенные YouGov, считают Имрана Хана «страстным, вдохновляющим, достойным восхищения и уверенным». Кроме того, они сошлись во мнении, что Имран Хан — «победитель».