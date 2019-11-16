Париж, , 01:28 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции мобилизует не менее 2,5 тыс. жандармов и полицейских из спецподразделений для обеспечения порядка в 53-й день протеста «желтых жилетов», сообщил 15 ноября французский телеканал BFM.

Новая акция протеста состоится в субботу и будет приурочена к годовщине движения «жёлтых жилетов». Сегодня, по данным телеканала, из отпусков отозваны все полицейские Парижа и парижского района. Также в МВД Франции приняли решение стянуть в столицу силовиков из других регионов.

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Отмечается, что организации «жёлтых жилетов» подали заявки на проведение трёх крупных манифестаций в Париже и получили на них разрешение в префектуре. Однако, полагают эксперты телеканала, в субботу не исключено проведение несогласованных акций, в том числе при участии радикальных сил.

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