16 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Не все знают, что сегодня в крупных городах, особенно в Москве, развивается новая медицинская услуга — дистанционная консультации врачей, или телемедицина. Чтобы спросить мнение врача, не всегда обязательно идти в больницу. Можно обратиться к специалисту в интернете — через специальные платформы или мобильное приложение.

Екатерина Коломенцева, , 01:07 — REGNUM Основная задача телемедицины — доступ к своевременной медицинской помощи здесь и сейчас, без записей и очередей. Кроме того, это актуально для пациентов из отдаленных районов, у которых появилась возможность получить консультацию у московских врачей. А также для тех, кому требуется второе врачебное мнение по диагнозу или консультация по результатам анализа.

Красный крест

Дистанционные консультации дешевле очных посещений. В среднем стоимость онлайн консультации составляет от 500−3000 рублей в зависимости от квалификации специалиста и наличия промо-программ. Иногда, если, например, этот сервис включен в в программу ДМС или страхования жизни, для клиента он бесплатен. СК «Сбербанк страхование жизни» ла этот сервис в качестве дополнительной опции в программы страхования жизни кредитных заемщиков, а также в некоторые программы накопительного страхования.

Большая доля обращений связана с расшифровкой анализов: пациент получает результаты в клинике и лаборатории и хочет разобраться в их значении. В результате телемедицинский доктор помогает оценить риски и рекомендует, к каким врачам следует обратиться для дальнейшего лечения.

Так как врачи обладают обширными компетенциями и находятся на связи круглосуточно, их помощь часто бывает нужна молодым мамам. Например, для проверки рекомендаций от родственников и знакомых. Или же молодые родители могут в течение 3 минут получить ответ на вопрос, нормально ли состояние ребенка. Безлимитный доступ к консультациям позволяет обращаться к врачу в любое время и в любом месте.

Часто помощь телемедицинских врачей была нужна пациентам в путешествиях. Например, отдыхающие зачастую обращаются с острой болью, чтобы разобраться, какие лекарства приобрести, на что указывают симптомы, как максимально быстро вылечить отравление и даже как справиться травмами, полученными от соприкосновения с ядовитыми рыбами и животными.

Рассмотрим на конкретных примерах, предоставленных сервисом записи к врачу DocDoc, когда жители столицы обращались за удаленными консультациями.

Коварные линзы

Молодая женщина находилась в аэропорту, ей предстоял авиаперелет с пересадкой в Москве. В это время она обратилась за телемедицинской консультацией с жалобами на слезотечение и ощущение рези в глазу при взгляде на свет. Никаких изменений внешне заметно не было. В ходе дистанционной беседы доктор выяснил, что пациентка уже много лет носит однодневные контактные линзы по двое суток, и «все всегда было хорошо». Дежурный врач заподозрил острый бактериальный кератит — состояние, при котором очень быстро может произойти необратимое ухудшение зрения. Пациентка очень удивилась, когда ей рекомендовали просто снять линзы (а без линз дискомфорт у нее усиливался!) и срочно обратиться к окулисту. Кроме того, он подсказал пациентке, куда обратиться за неотложной офтальмологической помощью. После этого девушка даже успела на свой рейс. К сожалению, в будущем ей все же пришлось сделать лазерную коррекцию зрения, однако без своевременно оказанной помощи операция могла быть намного сложнее.

Плохо с сердцем

Пожилой человек примерно за час до обращения почувствовал жжение и тяжесть за грудиной, его дыхание затруднилось. Его дочь обратилась в сервис DocDoc c вопросом, что нужно сделать и какие препараты нужно принять её отцу. Учитывая характер жалоб врач расценил эту ситуацию как угрозу жизни пациента, настоятельно попросил немедленно вызвать скорую. По описанию это было похоже на развитие острого инфаркта миокарда на фоне гипертонического криза. Бригада скорой медицинской помощи подтвердила у пациента острый передне-перегородочный инфаркт миокарда. И через час пациента экстренно транспортировали в областной кардиоцентр, где немедленно провели стентирование с восстановлением проходимости коронарной артерии сердца. Это в итоге стабилизировало состояние пациента.

Осложнения после анализов

За телемедицинской консультацией обратилась дочь пациента, который около получаса назад прошел МРТ-исследование с внутривенным контрастированием. В клинике пациент чувствовал себя удовлетворительно, дискомфорт в руке, в которую вводили контрастное вещество, был незначительной. Однако после возвращения домой он начал чувствовать сильную непроходящую боль, появилась отечность, движения затруднились. Самостоятельные попытки купировать боль приемом анальгетика не увенчались успехом. В ходе дистанционной консультации доктор рекомендовал срочную госпитализацию.

Проблемы в путешествиях

У четырехлетнего ребенка, отдыхавшего с родителями в Турции, поднялась температура до 38,5 градусов. До этого родителям ребенка неоднократно приходилось сталкиваться с неосложненными вирусными инфекциями. И у них сложилось мнение, что в большинстве случаев ничего, кроме жаропонижающих, не требуется, и осмотр врача не обязателен. Также у ребенка появилась сыпь, что могло навести на мысль об энтеровирусной инфекции (были случаи у других отдыхающих рядом). Специалист удаленно определил: характер сыпи и наличие бледности в области носогубного треугольника указывали на то, что причиной может быть скарлатина — заболевание, которое вызывается бактериальной инфекцией и лечится антибиотиками. Врач разъяснил, какими могут быть последствия, если затянуть с приемом необходимых лекарств, и настоятельно рекомендовал родителям ребенка получить очную консультацию, чтобы осмотреть горло малыша. При очном осмотре диагноз «скарлатина» подтвердился, выписали антибиотик, состояние ребенка быстро улучшилось.

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Безусловно, есть заболевания, по которым невозможно дать предварительный диагноз. По закону, постановка первичного диагноза и назначение лечения проводятся только при очной встрече врача и пациента. Но доктор может корректировать лечение или давать рекомендации пациентам удаленно при повторных обращениях. Дистанционные медицинские консультации — одно из наиболее быстро растущих направлений в мировой медицине.