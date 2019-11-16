Москва, , 00:57 — REGNUM В Союзе кинематографистов России готовы защищать киноцентр «Соловей» в Москве, заявил 15 ноября журналистам председатель союза, режиссёр Никита Михалков.

По его словам, «Соловей» — один из самых крупных киноцентров, и в нём готовы за свой счет переоборудовать залы, а также сделать самый большой открытый кинотеатр на крыше.

«Я, конечно, буду защищать, насколько смогу», — выразил Михалков свою позицию.

Напомним, в декабре 2018 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что инвесторы получили права на снос кинотеатра более 10 лет назад. На его месте предполагалось строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Многие москвичи против: на месте кинотеатра «Соловей» появится гостиница