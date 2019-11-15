Екатеринбург, , 23:49 — REGNUM Екатеринбургский градсовет отклонил проект развития территории Цыганского посёлка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Совет рассмотрел два проекта застройки города. В варианте застройки, касающегося Цыганского посёлка, обнаружили ряд недостатков, в частности, в сфере планировки общественных территорий и социальной инфраструктуры.

Вице-мэр Алексей Бирюлин призвал обратить внимание на организацию встроенно-пристроенных детских садов на первых этапах жилищного строительства в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили проект генплана развития города до 2035 года. Документ проходит стадию общественных обсуждений.

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