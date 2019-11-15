Екатеринбург, , 23:14 — REGNUM Екатеринбургским мусульманам, оставшимся без мечети до начала 2020 года, помогут с арендой временной площадки. Об этом сообщает ЕАН.

Мусульмане

Как заявил агентству свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, областные власти готовы помочь общине в оплате временного места в бизнес-центрах Екатеринбурга.

«Да, мы с ними договорились, что если найдут — мы поможем», — сказал чиновник.

Пока что конкретные детали с мусульманами не обсуждались, поэтому размер помощи будет определён по факту, уточнил Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, часть мусульман осталась без мечети до января-февраля 2020 года. К этому сроку строители должны возвести новую мечеть на Сортировке.

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