Копенгаген, , 12:58 — REGNUM Главный подозреваемый в скандале с налоговыми махинациями в Дании гражданин Великобритании Санджай Шах может предстать перед датским судом в случае его экстрадиции Объединенными Арабскими Эмиратами. Британские и датские власти заключили договор, согласно которому суд над финансистом состоится в Дании.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представитель датского органа, занимающегося экономическими преступлениями, Кирстен Дюрман, заявил: «Британские и датские власти заняли единую позицию в отношении того, что дело мошенника должно рассматриваться судом в Дании, чтобы наказать преступника по всей строгости закона». Датские правоохранительные органы ведут дело с августа 2015 года совместно с коллегами из Великобритании, ФРГ, Бельгии, США и, вероятно, из других стран. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Стоит напомнить, что в Дании в настоящее время ведется расследование дела о налоговых махинациях, которые стоили государству 1,9 млрд долларов. Датские власти считают, что Санджай Шах несет ответственность за организацию сети с рядом британских и американских финансистов и за хищение у Дании большей части этих средств.