Копенгаген, , 12:18 — REGNUM Во время строительных работ на одном из полей Морслета, вблизи датского города Орхус, была найдена редкая золотая монета времен Римской Империи. Монета была обнаружена с помощью металлоискателей при содействии археолога из музея Мусгора.

«Речь идет о золотой монете эпохи императора Тиберия, который стоял во главе Римской цивилизации с 14 по 37 гг. нашей эры. Монета за все это время серьезно истерлась», — говорится в сообщении музея СМИ. Обнаруженный артефакт стал третьей по счету находкой эпохи императора Тиберия. Остальные две были обнаружены во время раскопок склепа в Хадерслеве, при этом одна из них оказалась золотым браслетом, который, по мнению археологов, являлся составной частью цельного украшения. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По словам ученых, место, где была обнаружена золотая монета, было в свое время курганом, которому местные жители дали название «Raahøj» («Сырой холм»). На протяжении столетий он служил в качестве кладбища.