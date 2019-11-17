Копенгаген, , 12:59 — REGNUM Суд 1-ой инстанции в датском городе Йёрринг приговорил хоккеиста к условному тюремному сроку на 20 суток за применение насилия. 23-летний Кристиан Йенсен, выступающий за команду White Hawks, проявил жестокость во время сентябрьской встречи с командой Bulldogs из Оденсе.

23-летний хоккеист признан виновным в том, что ударил игрока из команды противника Лукаса Бьерре Расмуссена по голове, когда тот лежал на льду. Судья Жанит Тёрхольм Андерсен и два присяжных назвали наказание справедливым. Сам же хоккеист настаивал на оправдательном приговоре. Суд обратил внимание, что в отношении агрессивного игрока были применены и санкции в мире спорта: его лишили права участвовать в 17 играх. Сторона обвинения рассчитывала на более суровое наказание, чем 20 суток условно. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Относительная мягкость приговора, по словам судьи, объясняется прежде всего тем, что акт насилия произошел во время хоккейной встречи — где столкновения происходят часто. Помимо этого, сказывался и тот факт, что 23-летний игрок находился в возбужденном состоянии. Кристиан Йенсен также будет обязан выплатить пострадавшему Бьерре Расмуссену возмещение в размере 849 долларов.