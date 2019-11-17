Копенгаген, , 12:15 — REGNUM Датское государство выплатит компенсацию на сумму в 37 миллионов долларов за шум от новых истребителей F-35 тем, кто живет в непосредственной близости от аэродрома Скрюдструп.

Об этом решении говорится в соглашении, которое было подписано социал-демократическим правительством, а также большинством партий Фолькетинга. Компенсация полагается тем, кто вынужден жить в условиях постоянного шума из-за подготовки пилотов истребителей F-35. Эти средства будут использованы для покупки новых домов и установки системы шумоизоляции. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что удовлетворена договором. «Мы смогли найти справедливое и достаточно амбициозное решение проблемы, а именно создали условия, в которых может идти подготовка военно-воздушных сил страны, но при этом соблюдаются интересы жителей тех районов, которые находятся в непосредственной близости от аэродрома Скрюдструп», — заявила глава датского внешнеполитического ведомства в сообщении СМИ.

На компенсацию могут претендовать жители 1600 домов, 117 из которых находятся в так называемой «красной зоне», и их владельцы могут либо бесплатно установить систему шумоизоляции, либо получить компенсацию в виде 20 тысяч долларов. Жителям «красной зоны» также будет предложено продать дома государству.