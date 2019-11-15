Вашингтон, , 21:43 — REGNUM В ближайшем будущем Баба-яга может появиться в многопользовательской игре Smite. Об этом 15 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Соответствующий анонс разработчики сделали на выставке Hi-Rez Expo 2019, которая сегодня, 15 ноября 2019 года, начала свою работу в Атланте (штат Джорджия, США). Ведущий геймдизайнер Smite Эй Джей Уокер не смог рассказать про способности будущего персонажа, однако предположил, что геймеры останутся довольны.

Издание отмечает, что, судя по намекам Уокер и опубликованному видео, в игре, как и в русских сказках, Баба-Яга будет жить в избушке на курьих ножках и летать в ступе. Геймдизайнер пояснил, что разработчики только приступили к созданию персонажа и что они очень хотят оправдать ожидания геймеров.

Smite — это многопользовательская игра, выполненная в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), который сочетает в себе элементы RTS (стратегии в реальном времени) и ролевой игры. Её релиз состоялся в марте 2014 года.

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