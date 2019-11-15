Саранск, , 21:26 — REGNUM В Мордовии подвели итоги традиционного месячника пожилых людей, который стартовал 1 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В частности, в ходе месячника мобильные бригады выезжали для оказания срочной социальной, социально-бытовой помощи, а также помощи по доставке на дом лекарственных препаратов одиноким пожилым людям из числа инвалидов I и II группы.

Для активных представителей старшего поколения были организованы концерты, вечера отдыха, досуговые мероприятия, конкурсы художественной самодеятельности и физкультурно-оздоровительные мероприятия. В ходе благотворительных акций для помощи одиноким пожилым людям привлекались предприятия и общественные организации, которые обеспечивали сельскохозяйственными товарами.

По ходатайствам государственных учреждений по соцзащите населения различные виды помощи были оказаны 81 321 пожилому гражданину на общую сумму 16,673 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в республике начала работать система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Мероприятия включают в себя сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь, оказываемые на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддерживают семейный уход.