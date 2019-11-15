Копейск, Челябинская область, , 21:12 — REGNUM В челябинском Копейске одна из местных фирм уплатила в бюджет задолженность по штрафам и пеням. Сумма взысканного превысила 38,7 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее руководитель ООО «Интерпак» обвинялся в неуплате более 91 млн налогов. Долг он погасил, в связи с чем СКР прекратил против него уголовное дело по факту неуплаты налогов. Однако оказалось, что по пеням и штрафам долг остался. И сумма набежала большая — 38,7 млн рублей.

Это стало основанием для отмены прекращения уголовного преследования. И после этого фирма погасила все остальные долги.