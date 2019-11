Токио, , 20:58 — REGNUM Стало известно, когда выйдет видеоигра «Ванпанчмен: герой, которого никто не знает» (One Punch Man: A Hero Nobody Knows). Об этом 15 ноября сообщил портал Comicbook.

Разработчики опубликовали трейлер, который даёт зрителям понять, что за геймплей их ждёт. Видео также сообщает, что игра выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК 28 февраля 2020 года.

«Ванпанчмен» — это веб-манга, над созданием которой работает автор под псевдонимом ONE. Самый первый комикс вышел в 2009 году, впоследствии по нему было выпущено два сезона аниме-сериала.

Сюжет рассказывает о приключениях супергероя по имени Сайтама, который столкнулся с очень серьёзной проблемой: он достиг предела мастерства и стал убивать любого противника с одного удара. Теперь Сайтама не может получить удовольствие от битв.

Читайте ранее в этом сюжете: Дату выхода сборника Mega Man Zero/ ZX Legacy Collection перенесли на месяц