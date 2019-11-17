Копенгаген, , 12:49 — REGNUM С 1-го мая 2019 года 71 сириец вернулся на родину благодаря средствам датского государства. Об этом свидетельствует статистика организации Dansk Flygtningehjælp («Датская помощь беженцам»).

Уехавшим заплатили порядка 20 тысяч долларов из расчета на каждого. Весной 2019 года в силу вступили новые правила для сирийцев, живущих на территории Дании. Согласно новому закону, сирийцы не теряют вид на жительство в Дании в том случае, если они добровольно уезжают на родину. После этого они смогут в течение года решить: будут ли они оставаться в Сирии или же вернутся в Данию. Возвращение беженцев на родину обеспечивает организация Dansk Flygtningehjælp. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Представители министерства по делам иностранцев и интеграции Дании сообщают, что ведомство планирует выделить на отправку мигрантов в совокупности 15 миллионов долларов в 2019 году. В правящей социал-демократической партии заявили, что это дорогой, но эффективный способ помочь вернуться беженцам домой.