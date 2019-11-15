Ульяновск, , 20:18 — REGNUM В образовательных учреждениях Ульяновска планируют внедрить онлайн-контроль питания детей. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на всероссийской конференции по организации питания в образовательных учреждениях.

Автоматизированную электронную систему контроля за организацией питания планируется запустить в школах и детских садах в 2020 году. Первым участником проекта станет Ульяновск. В основе новшества будет карта школьника, которая позволяет отследить рацион школьника — набор и состав горячего питания. По словам главы региона Сергея Морозова, карту школьника предполагается подключить к электронным гаджетам — в частности, смарт-часам и браслетам-трекерам, что позволит узнавать ещё и о перемещениях ребёнка.

В планах также — введение персонифицированного меню.

«Благодаря этому проекту, родители с детьми смогут в личном кабинете собирать, как в конфигураторе, индивидуальные завтраки и обеды с учетом личных вкусовых предпочтений и медицинских показаний», — отмечает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для контроля и популяризации здорового питания создадут отдельную структуру — агентство здорового и социального питания. Власти отмечают, что она «станет площадкой взаимодействия между обществом, властью, бизнесом и надзорными органами».

Напомним, 14 ноября в Ульяновской области началась всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция». В регион съехались более 200 специалистов и представителей органов исполнительной власти, чтобы обсудить улучшения в системе школьного питания и проект единой концепции организации горячего питания.

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