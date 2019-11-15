Астрахань, , 20:00 — REGNUM Саратовская государственная юридическая академия собирается ликвидировать филиалы в Астрахани и Смоленске. Как сообщила пресс-служба вуза, соответствующее ходатайство будет направлено в министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Причиной стало то, что филиалы перестали показывать динамику индикаторов результативности научно-исследовательской деятельности. Профессорско-преподавательский ресурс и его научный потенциал в них ограничен. Руководство головного вуза сочло, что именно это отрицательно влияет на качество учебного процесса и результаты студентов. Студентов предлагают перевести на учёбу в головной вуз в Саратове или в другие учреждения в их регионах. Аналогичный выбор предоставят и преподавателям.

При этом в Астрахани, например, считают, что объективных причин для ликвидации нет. Студенты и преподаватели создали петицию в адрес президента РФ Владимира Путина, под которой подписались уже почти три тысяч человек.

«Учитывая, что данное решение затрагивает права и законные интересы большого числа граждан из разных слоев общества, носит явно деструктивный характер, принято без открытых обсуждений и учета мнений студентов, сотрудников филиала и работодателей, лишено реального обоснования, просим в рамках предоставленных Вам полномочий помочь сохранить Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии», — говорится в обращении.