Нейпьидо, , 19:25 — REGNUM Сотрудники Министерства туризма Мьянмы рассказали, что туристы из Германии, Италии, России, Испании и Польши тратят больше всех во время отпуска в стране и останавливаются в среднем на 14 дней, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

С начала этого года Мьянма дополнительно смягчила условия предоставления туристических виз и упростила порядок их получения, что положительно сказалось на величине турпотока в страну. По данным министерства, в период с января по октябрь 2019 года страну посетили более 1,3 миллиона туристов, что на 390 тысяч и на 41% больше, чем в прошлом году. Эксперты считают, что такой рост стал возможен благодаря притоку посетителей из стран Азии, таких как Япония, Южная Корея и Китай, для которых с октября прошлого года действовал упрощенный порядок получения виз.

В Министерстве туризма надеются, что схожая мера поможет привлечь туристов из западных стран, чье число снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом.