Еманжелинск, Челябинская область, , 19:17 — REGNUM В Челябинской области произошёл ещё один трагический инцидент с подростками. В Еманжелинске возле недостроенного хлебозавода найдено тело 14-летней девочки, пишут местные СМИ.

По некоторым данным, трагедия произошла 14 ноября. На теле подростка нашли травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день ещё один трагический случай произошёл с 16-летней девушкой. Она погибла на улице. По предварительным данным, причиной трагедии стало хроническое заболевание.

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