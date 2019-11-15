Лондон, , 19:15 — REGNUM Вышел трейлер нового дополнения (DLC) к видеоигре Jurassic World Evolution. Ролик был опубликован 15 ноября на YouTube-канале проекта.

Геймерам предстоит вернуться на вымышленный остров Исла Нублар, на котором произошли события фильма «Парк Юрского периода». Им предложат восстанавливать парк и преодолевать новые вызовы, которые будут брошены докторам Алану Гранту, Элли Сэттлер и Яну Малкольму. Стоит отметить, что все персонажи озвучены актерами, снявшимися в оригинальной картине.

Релиз Jurassic World Evolution состоялся в июне 2018 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК (Windows). Эта игра компании Frontier Developments представляет собой экономический симулятор строительства Парка юрского периода из фильмов известной франшизы.

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