Москва, 15 ноября 2019, 19:05 — REGNUM Сказанные «в запале» слова артиста Максима Галкина о «цензуре» целенаправленно использовали против него, заявил 15 ноября Владимир Винокур в эфире НСН.
Комментируя слова Галкина о цензуре на российском ТВ, Винокур отметил:
Напомним, Галкин в начале ноября заявил:
Высказывание Галкина бурно обсуждалось на телевидении. Кто-то вступился за него, иные высказались критически.
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