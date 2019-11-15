Москва, , 19:05 — REGNUM Сказанные «в запале» слова артиста Максима Галкина о «цензуре» целенаправленно использовали против него, заявил 15 ноября Владимир Винокур в эфире НСН.

Комментируя слова Галкина о цензуре на российском ТВ, Винокур отметил:

«То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны».

Напомним, Галкин в начале ноября заявил:

«Раньше больше показывали у нас политического юмора. Сейчас у нас есть цензура, не всё можно говорить с телевизионного экрана».

Галкин «У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова».

Высказывание Галкина бурно обсуждалось на телевидении. Кто-то вступился за него, иные высказались критически.

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