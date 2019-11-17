Сеул, , 12:26 — REGNUM В Южной Корее прошел ежегодный государственный вступительный экзамен в колледж. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Данный экзамен (CSAT) определяет будущее для полумиллиона школьников, так как от него зависит не только поступление в колледж, но и будущий карьерный путь. Тестирование прошло на 1185 экзаменационных площадках по всей стране. Абитуриенты в течение всего дня сдавали сразу 5 экзаменов, среди них — математика, английский и корейский язык.

По данным министерства образования, только 490 552 человека явились на экзамен, вместо 548 734 заявленных. Впервые число абитуриентов достигло минимальной показателя ниже 500 тысяч человек, что демонстрирует неблагоприятные демографические тенденции, в частности, низкую рождаемость. Экзамен CSAT считается очень важным для южнокорейцев. Родители сопровождают своих детей в школы и молятся за них в церквях и храмах. Тестирование является национальным мероприятием, поэтому рабочий день в государственных учреждениях начинается на час позже — с 10 утра, чтобы сократить заторы на дорогах. Местные фондовые и валютные рынки также открываются на час позже, чем обычно. Более того, во время аудирования по английскому языку на 35 минут были приостановлены взлеты и посадки самолетов по всей стране.