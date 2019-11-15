Тамбов, , 18:32 — REGNUM В Тамбовской области социальный автопоезд «Забота», в который входят врачи ведущих клиник региона, за осенние выезды в отдаленные территории оказал помощь более 6,3 тыс. пациентов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Автопоезд «Забота» Tambov.gov.ru

Социальный автопоезд «Забота» завершил осенний объезд территории Тамбовской области. Проект курирует лично губернатор Александр Никитин, цель проекта — сделать доступнее специализированную медицинскую помощь жителям отдаленных территорий. Каждый раз сельчане ждут приезда тамбовских врачей, чтобы пройти прием у специалистов, которых не хватает в центральных районных больницах. Этой осенью «Забота» сделал по просьбе жителей дополнительный выезд в Инжавинский район.

В работе автопоезда «Забота» задействованы мобильные флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет и диагностический комплекс. Прием ведут врачи наиболее востребованных специальностей: терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, онколог, хирург, эндокринолог, стоматолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, а также сотрудники Центров здоровья для взрослых и детей.

Медицинские бригады формируют в соответствии с заявками муниципалитетов. Людей о визите медиков предупреждают заранее. При необходимости пациентов направляют в районную или областную больницу на дополнительное обследование или госпитализацию. Подводя итоги, медики отмечают, что стали чаще диагностировать случаи онкологии. В этом году они выявили в два раза больше новообразований — всего 64 случая. И в таких случаях приезд автопоезда «Забота» жизненно важен: неизвестно, когда жители отдаленных сёл сами собрались бы ехать на обследование в районный или областной центр, а при онкологии раннее выявление заболевания дает все шансы на успешное лечение.

Кроме того, специалисты выявляют довольно часто случаи сахарного диабета и болезни сердечно-сосудистой системы. Более 400 пациентов получили направления на лечение и дообследование в центральные районные больницы, а 380 человек — областные клиники.

Жители села также могут получить консультативную помощь у специалистов территориального отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области, Тамбовского многофункционального центра, специалистов управления социальной защиты и семейной политики области, которые также участвуют в работе автопоезда.

За осенние выезды мобильная медицинская бригада, в которую входят врачи ведущих клиник региона, приняла более 6,3 тысяч пациентов. Социальный автопоезд «Забота» снова выйдет на маршрут весной следующего года.