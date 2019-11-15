Москва, , 18:07 — REGNUM Фракция «Единая Россия» открестилась от предложения депутата Александра Васильева, предложившего повысить цену на шипованную резину для сохранения дорожного покрытия, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Предложение, которое озвучил наш коллега Александр Васильев, о повышении стоимости шипованных колес — его личная позиция», — заявил руководитель фракции в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Предложение повысить цены на шипованную резину «не обсуждалось на фракции, никак не формализовано и не имеет каких-либо перспектив», заверил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») заявил, что предложения «Автодора» не столь эффективны, он полагает, что удорожание шипованной резины спасет дороги. С его точки зрения, такая мера может быть альтернативой идее ограничения скорости в зимний период до 80 км/ч и сокращения периода эксплуатации шипованной резины в России.

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