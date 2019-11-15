15 ноября 2019 | Время чтения 1 мин

Сближение с Китаем выходит за рамки межгосударственных и корпоративных отношений, в процесс активно включается гражданское общество.

Дарья Антонова, Игорь Свирин, , 20:38 — REGNUM В отеле Ритц-Карлтон, на выставке, приуроченной к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, заявили о культурной экспансии в Китай.

Ваджра Гуру Цзинькэ Сюаньлэй и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не желая отставать от политиков, о своих планах по взаимодействию с восточным соседом заявляют общественники. Так, председатель недавно созданного Русско-китайского центра сотрудничества по культуре и искусству Владимир Кропачев, представил проект «Дом российской культуры».

Трехэтажный особняк откроется в 2020 году в одном из крупнейших городов КНР — Чунцине. В нём будут активно представлять многонациональную и самобытную культуру России, как надеются в центре сотрудничества. Дом станет постоянной площадкой и знаковым местом для мероприятий по усилению взаимопонимания и дружбы между российским и китайским народами.

Презентация совместного культурного проекта прошла на фоне выставки российских и китайских художников. Отечественные мастера отобразили на своих картинах уникальное своеобразие России. Не ударили в грязь лицом и соседи, представив на суд общественности произведения традиционной китайской живописи, каллиграфию, фарфоровую скульптуру.

Отметим, что пусть и несколько в стороне от общего обсуждения, но все же не остались без внимания и экономические вопросы. Как рассказали в кулуарах участники форума, китайские товарищи предлагают не только культурный обмен, но и экономическое сотрудничество. В частности, российской стороне предложили рассмотреть ряд, специально подготовленных для южных регионов страны инвестиционных проектов. В то время, как правительство занято исключительно пополнением государственных кубышек, а нацпроекты откровенно буксуют, коммерческие предложения китайской стороны, наверное, стоит рассмотреть всерьёз.