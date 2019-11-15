Москва, 15 ноября 2019, 18:00 — REGNUM Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Пациенту прооперировали трицепс на левой руке, и теперь врачи будут работать над трицепсом правой. Затем они займутся бицепсом левой руки и уж потом — бицепсом правой.
Напомним, Терешин в начале ноября попал на операционный стол, поскольку из-за синтола, который он некогда закачал в мышцы рук, у него началось серьёзное воспаление.
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