Москва, , 18:00 — REGNUM Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».

Мельников "Мы планируем ещё минимум три операции».

Пациенту прооперировали трицепс на левой руке, и теперь врачи будут работать над трицепсом правой. Затем они займутся бицепсом левой руки и уж потом — бицепсом правой.

Мельников «С бицепсом проблем будет больше. Потому что объём инъекций там больше и больше трофических повреждений, связанных с самой кожей. Боюсь, там придётся повозиться сильнее».

Напомним, Терешин в начале ноября попал на операционный стол, поскольку из-за синтола, который он некогда закачал в мышцы рук, у него началось серьёзное воспаление.

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