Касимов, Рязанская область, , 17:43 — REGNUM Памятный камень выдающемуся государственному деятелю, правителю Касимовского ханства Ораз-Мухаммеду открыли 15 ноября в городе Касимов Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Султана считают основателем дипломатических отношений Казахстана и России.

На открытии мемориальной плиты в числе прочих присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Инагали Тасмагамбетов, руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко, профессор кафедры социально-гуманитарных наук Университета практических знаний Марат Абдиров, имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев.

«Этот памятник посвящён не только исторической личности Ораз-Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами», — отметил Инагали Тасмагамбетов.

Ораз-Мухаммед находился на службе у царя Ивана IV, принимал участие в сражениях русской армии против шведов и Крымского ханства. В 1600 году он стал правителем Касимовского ханства.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые оценили роль касимовского хана Ораз-Мухамеда в современной истории