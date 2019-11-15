Калуга, , 19:25 — REGNUM Калужская область к 2024 году должна вторично перерабатывать свыше трети мусора. Об этом 15 ноября шла речь в калужском Инновационном культурном центре в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных», где состоялась встреча заместителя регионального министра строительства и ЖКХ Руслана Маилова с молодёжью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

На встрече заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова с молодёжью Фото Максима Сакаева. Пресс-служба правительства Калужской области

Тема встречи: «Современные проблемы и технологии переработки мусора в России. Перспективы развития утилизации отходов в Калужской области». Руслан Маилов рассказал о региональном проекте «Чистая страна». Особенно интересовал студентов вопрос утилизации опасных бытовых отходов: люминесцентных ламп, градусников, электробатареек. Отмечалось, что в 2020 году из областного бюджета будут выделены средства на установку и содержание специальных контейнеров, которыми оснастят большинство муниципальных учреждений.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется более 500 тысяч тонн отходов, из которых только 5% проходит вторичную переработку. Такой объем вторсырья недостаточен для формирования комплексной системы обращения с отходами в соответствии с современными требованиями. В настоящее время в регионе действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов. Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год.

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