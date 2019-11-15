Канберра, , 17:23 — REGNUM Более 640 тыс. долларов было собрано для помощи коалам, пострадавшим от пожара в Австралии. Деньги были собраны с помощью интернет-площадки GoFundMe. Об этом 15 ноября сообщили журналистам представители организации Port Macquarie Koala Hospital, организовавшей сбор.

Коала

Средства для помощи коалам собирались на интернет-площадке организацией Port Macquarie Koala Hospital, при этом сумма сбора в 25 раз превысила запрошенную. Денежные средства пожертвовали около 14 тыс. человек. Первоначальная сумма, запрошенная организацией, составляла 17 тыс. долларов.

В организации сообщили, что все собранные средства будут направлены на устройство специальных питьевых станций, необходимых животным для выживания в засушливой местности. Кроме того, часть собранных средств будет выделена на финансирование программы по разведению коал.

Напомним, в начале ноября в Австралии были зафиксированы новые лесные пожары. Пламенем уничтожено уже более миллиона гектаров лесных угодий, в том числе и привычных для коал мест обитания. В заповеднике на территории австралийского штата Южный Уэльс от пожаров погибли 350 коал, при том, что общая численность этих сумчатых на территории заповедника всего около 600 особей. При этом самой острой проблемой стало отсутствие воды, необходимой коалам для выживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели коал из-за лесных пожаров в заповеднике Австралии.

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