Саратов, , 16:57 — REGNUM Управлением ФСБ по Саратовской области объявлено официальное предостережение начальнику отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ПАО «Ростелеком» о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мужчина, имея допуск к государственной тайне по второй форме, нарушил требования соответствующего законодательства путем хранения и обработки документов, содержащих сведения, составляющие гостайну, на компьютере, который имеет доступ в сеть интернет. То есть эти данные могут получить другие лица.

Это создает условия для совершения указанного преступления. Между тем, напомнили в УФСБ, максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Позднее выясниось, что он арестован на два месяца и подозревается в разглашении государственной тайны и коррупционных преступлениях.