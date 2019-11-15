Смоленск, , 16:55 — REGNUM Энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения в Смоленске заключен администрацией города с ООО «Световые технологии ЭСКО» 15 ноября, сообщила пресс-служба администрации города. Сумма контракта, рассчитанного на семь лет, составит 476 млн рублей. Согласно договорённости, уже с 25 ноября в областном центре начнут монтажные работы, до конца марта в городе обещают заменить 14,6 тыс. светильников, две тысячи из них будут интегрированы в систему «умный город».

Глава горадминистрации Андрей Борисов, комментируя заключение контракта, отметил, что проблема уличного освещения будет решена без ущерба для городского бюджета: все затраты возьмёт на себя компания-исполнитель контракта, а выплаты будут произведены «только за счет экономии». Замена светильников на более энергоэффективные, по расчётам, даст экономию на освещении улиц не менее чем в 64%, говорят в мэрии

«Из этой экономии и будут оплачиваться услуги подрядчика, городу это не будет стоить ни копейки. Причём по окончании контракта вся экономия остаётся в распоряжении городского бюджета», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Борисов также выразил уверенность, что инвестиции «в сумме более чем 400 млн рублей в развитие столицы региона — это беспрецедентная сумма привлечённых инвестиций за последние 5 лет работы администрации города Смоленска».

Отметим, что вопрос уличного освещения для Смоленска — один из больных, о проблемах с ним постоянно пишут СМИ, жители жалуются в социальных сетях.