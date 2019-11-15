Москва, , 17:01 — REGNUM Предложения повысить цену на шипованные автомобильные шины не решит вопрос качества российских дорог, а лишь повысит опасность дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил повысить стоимость шипованной резины, а полученные средства направить на компенсацию вреда, который шипы наносят дорожному покрытию. С его точки зрения, такая мера может быть альтернативой идее ограничения скорости в зимний период до 80 км/ч.

«Для того, чтобы повысить цены, большого ума не надо — не в обиду Александру Васильеву. У нас есть, кому повышать цены и без депутатов Госдумы. Само по себе предложение у тех, кто его прочитает или услышит, вряд ли вызовет положительные эмоции — скорее, отрицательные. Причем эти эмоции с лихвой перекроют ту возможную пользу, которую предполагает мой уважаемый коллега», — заявил Лысаков.

Кроме того, по его словам, такие меры будут безрезультатными и не улучшат состояние дорог.

«Совершенно неуместное предложение, не имеющее никакого отношения к решению проблем сохранности дорог. Действительно, шипы в большей степени воздействуют на дорожное полотно, но зачастую это воздействие становится явным и очевидным при плохом качестве дорог. А если перегрузки у машин нет и дороги сделаны качественно — не асфальто-бетонные, как у нас, а цементо-бетонные, как во всем мире, — то никакой колейности при всем желании не сделаешь», — считает Лысаков.

Помимо прочего, по его словам, предложение ставит в разные условия жителей разных регионов. Так, например, понятно, что жителем Краснодарского края и центральной части РФ шипованная резина нужна реже, но в стране много регионов с более сложными климатическими условиями.

«Если человек живет в регионах с суровым климатом — Магадан или Якутия, например, — то почему он должен больше платить за ту же резину? Потому что так захотелось Александру Васильеву?», — возмущается Лысаков.

В итоге, уверен депутат, реализация такого предложения лишь заставит граждан экономить на своей безопасности.

«Кого-то такое повышение цен может сподвигнуть на то, чтобы обойтись старой резиной или вообще покупать нешипованную резину. Тем самым можно косвенно принудить людей на покупку более дешевой резины и езду на старой резине, что может привести в том числе и к жертвам», — опасается Лысаков.

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