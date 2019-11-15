Москва, , 16:51 — REGNUM Делегация Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии приняла участие в III Глобальном форуме молодых дипломатов в Москве по приглашению СМД МИД России. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Абхазии.

На форуме Абхазию представили председатель Совета молодых дипломатов Астанда Патарая, зампредседателя Инара Ладария и члены Совета Саида Какалия и Валерия Цкуа.

В работе форума участвует более 160 делегатов из 85 государств мира. На открытии меропрития выступили председатель Комитета по международным делам СФ РФ Константин Косачев и министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. В первый день работы также состоялась встреча делегатов с замминистра иностранных дел РФ Александром Грушко.