Пятигорск, Ставропольский край, , 16:51 — REGNUM Для лечения пациентов с сосудистыми заболеваниями городская больница Пятигорска получила Более 100 единиц нового оборудования. Оснащение проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе минздрава Ставрополья.

Первичное сосудистое отделение кардиологии и неврологии горбольницы получило новые функциональные кровати, реабилитационные аппараты для развития движения в ноге, приборы для анализа способности человека управлять телом и другое оборудование.

«С помощью этого оборудования врачам и медсестрам будет максимально удобно проводить различные медицинские манипуляции, чтобы вывести больного из критического состояния в кратчайшие сроки», — отметила заведующая отделением Елена Шкребец.

Всего для данного отделения в 2019 году планируется приобрести 126 единиц медицинского оборудования. На сегодняшний день получено 105 единиц, оставшаяся часть поступит в декабре. Общая сумма закупки — порядка 188 млн рублей.

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