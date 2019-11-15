Нью-Дели, , 16:52 — REGNUM Адвокаты индийской столицы Дели возвращаются к работе после двухнедельной забастовки. Об этом 15 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители Ассоциации адвокатов Индии подчеркнули, что все адвокаты столицы вернуться к исполнению своих служебных обязанностей 16 ноября. Против тех, кто ослушается данного указания, будут применены дисциплинарные взыскания вплоть до аннулирования лицензии.

Напомним, что адвокаты индийской столицы Дели бойкотируют работу в государственных судебных учреждениях со 2 ноября, когда у судебного комплекса Тис Хазари произошли столкновения между адвокатами и сотрудниками полиции. В ходе потасовки пострадали по меньшей мере 20 полицейских и восемь юристов, были повреждены 12 мотоциклов, 8 тюремных микроавтобусов, а также была сожжена одна полицейская машина. Причиной столкновений стало нарушение правил парковки автомобилей одним из адвокатов судебного комплекса Тис Хазари.