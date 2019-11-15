Архангельск, , 16:42 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) открыл набор в состав новой экспедиции Арктического плавучего университета. На этот раз стать участниками арктического тура смогут не только представители студенчества и науки, но и другие желающие.

Как сообщили ИА REGNUM в вузе, для участия в экспедиции рядовому туристу придется заплатить столько же, сколько и другим членам экспедиции — 380 тысяч рублей. «Путевки» в Арктику будут продаваться при наличии свободных мест на судне.

Стоимость включает проживание на борту судна (для студентов: 3−4 местные каюты, для остальных участников 2 местные каюты), 4-х разовое питание, образовательную программу, высадки, использование лабораторий на борту.

В 2020 году Плавучий университет пройдет по маршруту: Архангельск — мыс Желания (Новая Земля) — о. Грэм-Белл (Земля Франца-Иосифа — ЗФИ) — о. Хейса (ЗФИ) — о. Гукера (ЗФИ) — о. Нортбрук (ЗФИ) — Архангельск. Всего для участия в экспедиции будут отобраны 57 человек.

Напомним, стоимость 10-дневного тура к берегам Земли Франца-Иосифа начинается от 1,2 млн рублей. По данным национального парка «Русская Арктика», туры активно покупают туристы из Китая, США, Австралии и Европы. Доля россиян пока в этом потоке невелика, но стабильна.

Справка:

«Арктический плавучий университет» — это ежегодная научно-образовательная морская экспедиция, объединяющая молодежь и ученых для изучения Арктики. Организаторы экспедиции — Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова; ФГБУ Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Экспедиция проходит на исследовательском судне «Профессор Молчанов». Судно построено в 1982 году для Российской гидрометеорологической службы. Позднее оно было переоборудовано, и позволяет разместить до 80 пассажиров и членов экипажа.