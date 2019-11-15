Москва, , 16:39 — REGNUM В России стартовало раннее бронирование курортов Абхазии на лето — 2020. Сейчас туристы, определившиеся с тем, где хотят провести отпуск следующим летом, могут приобрести путевки со скидками. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сухум, Абхазия

Как отметили эксперты ассоциации, на данный момент для бронирования доступны около 40% предложений по курортам Абхазии, а полный объем предложений появится позже.

В целом, подчеркивают эксперты, благодаря заблаговременной покупке тура можно сэкономить в зависимости от даты заезда и объекта размещения до 20−25%.

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