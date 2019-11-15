Москва, 15 ноября 2019, 16:39 — REGNUM В России стартовало раннее бронирование курортов Абхазии на лето — 2020. Сейчас туристы, определившиеся с тем, где хотят провести отпуск следующим летом, могут приобрести путевки со скидками. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Как отметили эксперты ассоциации, на данный момент для бронирования доступны около 40% предложений по курортам Абхазии, а полный объем предложений появится позже.
В целом, подчеркивают эксперты, благодаря заблаговременной покупке тура можно сэкономить в зависимости от даты заезда и объекта размещения до 20−25%.
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