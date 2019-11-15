Москва, , 16:39 — REGNUM Лидерами по эвакуации неправильно припаркованных машин в Москве стали Пресненская набережная и Варшавское шоссе. Соответствующие сведения приведены в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

Так, в октябре 2019 года на специализированные стоянки ГКУ с Варшавского шоссе было эвакуировано 489 автомобилей. Немногим меньше, 472 машины, было эвакуировано с Пресненской набережной.

Помимо этих двух улиц в список лидеров по перемещению неправильно припаркованных транспортных средств вошли Проспект Мира, улица Казакова, 1-го Красногвардейский проезд, Дмитровское шоссе, а также Ленинградский, Ленинский и Кутузовский проспекты.

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