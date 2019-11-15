Аддис-Абеба, , 16:51 — REGNUM Эфиопские религиозные лидеры вновь подвергли критике правительство Эфиопии за неспособность обеспечить верховенство закона, поскольку этнические столкновения и нападения на религиозной почве продолжают уносить жизни мирных граждан в различных частях страны. Религиозные лидеры, выступая на собрании, организованном Советом Федерации Эфиопии, заявили, что нападения из-за религиозных различий ставят под угрозу благополучие эфиопов и единство нации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

На совещании было подчеркнуто, что фундаментальные ценности, в том числе жизнь, гармония и толерантность внутри эфиопского народа были подорваны, что привело к гибели и вынужденному перемещению граждан страны. Патриарх Эфиопской православной церкви Абуне Матиас заявил: «с Божьей волей, нашими молитвами всемогущему и советами нашим последователям, правительству необходимо принять необходимые меры в отношении преступников, чтобы успокоить общественность и заставить всех уважать верховенство закона».

Председатель Верховного совета эфиопских исламских дел, первый муфтий Хаджи Омар Эдрис подчеркнул, следовательно, правительство должно предпринять образцовые действия для обеспечения мира в стране. «Какой смысл создавать правительство, которое предпочитает ответу молчание, когда люди убивают своих братьев и сестер и принуждают других массово покидать свои дома», — добавил муфтий.

«С недавних пор этнические столкновения и религиозные нападения обострились и угрожают жизни нашего народа и его единству», — заявил спикер Совета Федерации Керия Ибрагим. «Сложившаяся ситуация требует экстренных совместных усилий для решения проблем, прежде чем они выйдут из-под контроля».