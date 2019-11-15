Екатеринбург, 15 ноября 2019, 16:37 — REGNUM Жители Екатеринбурга и ещё 22 свердловских муниципалитетов смогут подать жалобы на несанкционированные свалки через интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мусорного оператора «Спецавтобаза».
В тех населённых пунктах, где работает мусорный оператор, доступен интернет-сервис «Сообщить о свалке». Там можно указать местоположение участка и свои контакты
Специалисты обязуются найти хозяина участка и заставить его убрать мусор, или же сами уберут свалку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ликвидировали почти 300 несанкционированных свалок. Участки убирала «Спецавтобаза».
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