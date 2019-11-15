Черкесск, , 16:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявили новые очаги пожаров. Для мониторинга ситуации в районы, где они возникли, направлен вертолет МИ-8 МЧС России. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, около 10:40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о еще одном возгорании. На этот раз очаг пожара снова появился в Ермоловском участковом лесничестве. Его площадь составляет около 0,3 га.

К тушению пожара привлечены 26 человек. Ликвидация возгорания осложняется тем, что оно возникло в труднодоступной, скалистой местности. При этом отмечается, что угрозы ближайшему населенному пункту Буково нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии уже пятые сутки горят леса. За это время очаги возгорания возникали в разных лесничествах на территориях Урупского, Зеленчукского, Карачаевского районов. Некоторые пожары распространялись на территории более 20 га. В тушении огня участвовали, по разным данным, до 200 человек.

Однако пока ликвидировали одни очаги возгорания леса, возникали пожары в других местах. Так, вчера, 14 ноября, сообщалось о том, что потушены пожары в районе поселка Нижний Архыз Зеленчукского района и селения Хасаут Греческое Карачаевского района. А уже утром 15 ноября в МЧС сообщили о новом пожаре в Тебердинском участковом лесничестве.

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