Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Использование средств индивидуальной защиты во время следственного эксперимента в Петербурге с участием Олега Соколова объясняется необходимостью исключить самосуд над историком, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

На том, чтобы на Соколова надели бронежилет и бронешлем, настояла защита, сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

«Понимая, что травля развязанная в обществе может привести к самосуду, защита настояла на беспрецедентных мерах безопасности», — заявил он журналистам.

По его словам, во время следственного эксперимента на набережной Мойки, 82, где произошло убийство, Следственный комитет «принял меры по исключению возможных угроз: улицы были перекрыты, на Соколова надели каску и бронежилет».

Напомним, бывший 63-летний доцент СПбГУ обвиняется в убийстве 24-летней девушки, с которой сожительствовал. По версии следствия, он застрелил ее из обреза, после чего расчленил ее тело и выбросил останки в Мойку.

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