Аддис-Абеба, , 16:44 — REGNUM Искоренение крайней нищеты и сокращение неравенства остаются одними из самых серьезных задач для Африки, с решением которых Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) ООН пытается помочь государствам-членам в реализации политических рекомендаций и действий. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Директор отдела по гендерным вопросам, вопросам бедности и социальной политике ЭКА Токозиле Рузвидзо заявила об этом в своем выступлении на третьей сессии комитета, который был созван, чтобы рассмотреть основную роль вновь созданного отдела. Ранее отдел был реформирован с учетом гендерной проблематики, проблем бедности и социальной политики в качестве ключевых африканских приоритетов развития.

«Несмотря на успехи, достигнутые континентом в сокращении масштабов нищеты, при нынешней траектории маловероятно, что крайняя нищета будет ликвидирована к 2030 году», — сообщила Рузвидзо.

Крайняя бедность в основном распространена именно в Африке и снижается гораздо медленнее по сравнению с остальным миром. По словам директора ЭКА, особенно важным вопросом в приоритетах отдела является проблема урбанизации. «В Африке этот мегатренд в основном не трансформировался в диверсификацию экономики, структурные преобразования и создание продуктивных рабочих мест вне сельского хозяйства, производства и современных услуг», — подчеркнула директор.

По данным ЭКА, более 50% городских жителей в Африке живут неофициально, увеличивая свое присутствие на 4,5 миллиона человек ежегодно, и, по оценкам, 210 миллионов человек живут в условиях нищеты в городских трущобах. Ожидается, что эта цифра вырастет до 256,4 миллиона в 2020 году.

Рузвидзо заявила, что в условиях неопределенной и нестабильной глобальной обстановки замедления темпов роста в регионе и растущего неравенства ЭКА должна была предпринять реформы, с тем чтобы обеспечить ее сотрудничество с государствами Африки в области развития.