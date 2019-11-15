Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге был продемонстрирован новый зал Свердловской филармонии в Екатеринбуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Будущие интерьеры показали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, пианист Денис Мацуев и замглавы архитектурного бюро Zaha Hadid Rachitects Кристос Пассас, которое является автором проекта.

Новый зал предлагают сделать в форме виноградника с креслами, которые бы окружали сцену. Малый зал филармонии будет организован так, чтобы симфонический оркестр был располагался на фоне ландшафтной композиции сада Вайнера.

«Это настоящий прорыв в архитектуре, который позволит объединить классику и современность», — считает губернатор.

Теперь в филармонии будут четыре зала: два из них — в старом здании, и два — в новом. Перед филармонией организуют парадную площадь, также с учреждением свяжут благоустроенный сад Вайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в доме на Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге продали последнюю квартиру. Ранее жильцы протестовали против сноса дома, вместо которого и построят новый зал филармонии.

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