Волгоград, , 16:25 — REGNUM Бывший директор организации, осуществляющей деятельность по отлову, содержанию и утилизации бесхозных животных в Волгограде, ожидает решения суда по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и подлоге. Он требовал от подчиненных завышать количество якобы отловленных и уничтоженных бездомных собак, сообщили 15 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие считает, что с 23 ноября по 27 декабря 2017 года в организации составили акты об отлове 838 беспризорных животных вместо фактических 153. За «мёртвые собачьи души» бывший директор получил из городского бюджета более миллиона рублей. Кроме того, с февраля по июнь 2017 года обвиняемый фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность рабочего по уходу за животными. Зарплату несуществующего сотрудника — 66 тысяч рублей — директор потратил по своему усмотрению.

Свою вину в преступлениях мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.