Нефтекумск, Ставропольский край, , 16:25 — REGNUM Учительницу начальных классов из города Нефтекумска Ставропольского края Марию Аксакалову, защитившую детей на игровой площадке от мужчины с ножом, чествовали в полиции. Ей вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе управления МВД России по региону.

На торжественном мероприятии врио начальника отдела полиции по Нефтекумскому городскому округу Владимир Сусоев от лица сотрудников ведомства выразил Аксакаловой слова признательности за оказанную помощь и содействие органам внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 9 ноября. Возвращаясь домой, учительница городской школы №3 Мария Аксакалова увидела, как мужчина с ножом приближался к мальчикам, игравшим на детской площадке. При этом он выкрикивал в их адрес угрозы и нецензурную брань.

Учительница преградила злоумышленнику путь и сказала детям убегать. Мужчина попытался ударить её ножом, но она смогла отбиться. На помощь педагогу пришли жители ближайшего дома.

Уже скоро злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 63-летний житель Нефтекумска. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

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